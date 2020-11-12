 

Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд

12.11.2020, 9:43, Разное

Американские СМИ сообщили об очередном антирекорде, установленном коронавирусом COVID-19 в стране. За минувшие сутки им заразились 145 тысяч жителей Соединенных Штатов.

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, когда специалисты насчитали 136 тысяч новых зараженных. В общей сложности, в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заболевания КОВИДом. Таким образом, страна находится на первом месте в мире по количеству заболевших, сообщает телеканал “360”,



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Realme Q2i с поддержкой 5G и аккумулятором на 5000 мАч стоит 150 долларов

12.08 / Елизавета Галкина продемонстрировала растяжку в прыжке

23.09 / Мнение: Письмо: “Помогите выстроить стратегию”

06.10 / Мнение: Дудь, новый выпуск – просто провал

06.08 / Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

12.09 / Ракета «Циркон» на испытаниях поразила цель на 2 минуты раньше своего запуска

22.08 / Эксперт назвал причины перебоев со связью во время телефонного разговора

08.11 / Мнение: Красная линия Ирана

06.09 / Максим Виторган с Нино Нинидзе и другие на премьере фильма “Ширли” на “Стрелке”

19.10 / Ольга Бузова с мамой, Филипп Киркоров, Анатолий Карпов и другие на премьере мюзикла “Шахматы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска