 

Мнение: Турки в Карабахе

12.11.2020, 9:30, Разное

Турецкие военные будут действовать в Карабахе с целью наблюдения и мониторинга договоренностей на том же основании, что и российские.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

Отечественная патриотическая общественность громом оваций встретила ввод российского миротворческого контингента в Карабах. Гениальная политика Путина подарила нам Карабах – теперь-то русский сапог там навсегда!

Любые намеки на возможное появление турецких военных в той же локации с гневом отвергались. С ходу. Где про Турцию хоть слово в трехстороннем соглашении? Нет? Вот тот-то. Раз нет – значит, и не будет.

Реальность выглядит перпендикулярно надеждам общественности. Турки не для того победили в этой войне, чтобы обращать внимание на какие-то бумажки. Они – победители, а потому вообще не нуждаются в чьем-то разрешении. О чем Эрдоган вполне недвусмысленно и сообщил сопартийцам.

По всей видимости, турецкие военные займут линию соприкосновения прямо напротив российских. И, кстати, никаких ограничений по вооружению у них нет. В отличие от.

Источник: Эль Мюрид



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