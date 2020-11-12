 

Российским подросткам хотят разрешить водить машину

12.11.2020, 9:23, Разное

В Министерстве внутренних дел России выступили с предложением снизить минимальный возраст для управления автомобилем с прежних 18 до 17 лет. Проект соответствующего закона ведомство направило правительству.

Представители МВД пояснили, что многие изучают ПДД и получают водительские права в 17 лет, но сесть за руль могут лишь через год, когда полученные навыки уже могут быть утрачены. В связи с этим целесообразно разрешить несовершеннолетним водить машину. Однако рядом с ними в это время должен находиться наставник, у которого есть права на управление автомобилями категории B, сообщает телеканал “360”.

В министерстве также предложили ужесточить требования к водителям автобусов и троллейбусов. К управлению этим транспортом специалисты хотят допускать лишь водителей со стажем не менее годам. А иностранцам придется обменять свои водительские права на российские, пишет Ura.ru.



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