Строительство ЖК iLove профинансирует “Газпромбанк”

12.11.2020, 9:23, Разное

До первого квартала 2025 года “Газпромбанк” предоставит ГК “КОТРОС” 18,34 миллиарда рублей на строительство квартала. Проект реализуется с использованием счетов эскроу.

Квартал бизнес-класса iLove возводится в Останкинском районе столицы. Он состоит из пяти монолитных корпусов. Дома переменной этажности – от 12 до 35.

Концепцию ЖК создала международная компания AECOM. Дизайн корпусов разрабатывали ведущие мировые архитекторы. У будущих жильцов будет все для комфортной жизни.

“Газпромбанк” и ГК “КОРТРОС” уже имеют опыт успешного сотрудничества. Кредитная организация участвовала в реализации жилых кварталов Bauman House и Headliner. Вместе с этим была заложена основа для совместной работы над проектом iLove, рассказал исполнительный вице-президент “Газпромбанка” Александр Ушков.

“Мы оцениваем происходящий сейчас значительный рост кредитования проектов строительства жилья не только с точки зрения бизнес-показателей. Безусловно, это наша миссия в деле обеспечения российских семей качественным жильем и удобной инфраструктурой”, – отметил зампред правления кредитной организации Алексей Белоус.

ГК “КОТРОС” доказала, что является успешным и надежным партнером, подчеркнул генеральный директор генеральный директор группы компаний Станислав Киселев. Это позволяет девелоперу заручиться поддержкой крупных кредитных организаций.

“Мы планомерно переходим на проектное финансирование в сотрудничестве с финансовыми организациями, занимающими лидирующее положение на рынке. “Газпромбанк” уже не в первый раз становится нашим партнером в данном направлении, и этот опыт работы можно смело назвать успешным”, – сказал Киселев.

Группа компаний “КОРТРОС” реализует проекты комплексного развития территории, адаптирует в России мировой опыт и международные стандарты. Флагманом ГК является бренд HeadLiner. Первым таким проектом стал квартал небоскребов в Пресненском районе Москвы.