У госпитализированного Сергея Светлакова диагностировали коронавирус

12.11.2020, 9:17, Разное

Российского комика Сергея Светлакова госпитализировали с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья артиста настолько ухудшилось, что его решили положить в одно из медицинских учреждений.

Узнав о наличии у себя коронавируса, Сергей Светлаков хотел проходить лечение дома, надеясь справиться своими силами. Но через некоторое время ему стало хуже, а состояние здоровья оказалось критическим. В итоге в нынешнюю среду он обратился за помощью к врачам, которые госпитализировали его.

Несколько дней Сергей Светлаков не общался со своими поклонниками, поскольку тяжелое состояние не позволяло ему этого сделать. После госпитализации комик прошел компьютерную томографию. Результаты показали, что его легкие были поражены на 25%, сейчас медики оценивают состояние артиста как средней тяжести.