 

У госпитализированного Сергея Светлакова диагностировали коронавирус

12.11.2020, 9:17, Разное

Российского комика Сергея Светлакова госпитализировали с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья артиста настолько ухудшилось, что его решили положить в одно из медицинских учреждений.
Узнав о наличии у себя коронавируса, Сергей Светлаков хотел проходить лечение дома, надеясь справиться своими силами. Но через некоторое время ему стало хуже, а состояние здоровья оказалось критическим. В итоге в нынешнюю среду он обратился за помощью к врачам, которые госпитализировали его.

Несколько дней Сергей Светлаков не общался со своими поклонниками, поскольку тяжелое состояние не позволяло ему этого сделать. После госпитализации комик прошел компьютерную томографию. Результаты показали, что его легкие были поражены на 25%, сейчас медики оценивают состояние артиста как средней тяжести.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Разгул демократии в Киргизии

16.09 / Лукашенко предложил перенести могилу раввина Нахмана на территорию Белоруссии

20.08 / Прилучный отказался праздновать день рождения после развода с Муцениеце

09.09 / Мнение: Этого суда бы не было

16.07 / Бывшая ассистентка Эмбер Херд обвинила актрису в новом преступлении: “Она украла мою историю”

08.10 / Ученые: Риск меланомы можно определить до первых симптомов

13.08 / В Белоруссии начались массовые забастовки рабочих

30.06 / На съемках «Ночного дозора» Хабенский спас Порошину от смерти

12.08 / Лукашенко высказался о протестующих: Безработные с криминальным прошлым

09.10 / Киркоров рассказал о состоянии попавшего в реанимацию отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска