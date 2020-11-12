Вопрос дня: Как сделать прививку от коронавируса?

12.11.2020, 9:08, Новости дня

Сейчас невозможно сделать прививку от коронавируса, потому что нет соответствующего распоряжения Минздрава. Однако привиться могут врачи и учителя. Эта вакцинация по производственному принципу проводится на базе московских медучреждений, в специальных центрах в поликлиниках и отделениях городских больниц. Только в столице таких точек более 70.

С началом массовой вакцинации в этих же пунктах начнут принимать остальных граждан. Также подобные точки появятся в районных поликлиниках. Процесс будет таким же, как при сезонной вакцинации от гриппа – надо только выбрать время приема в ближайшей поликлинике. Записаться можно будет через приложение «Госуслуги» на смартфоне, через сайт или воспользоваться электронной очередью в самом заведении. Наверняка откроются и многочисленные мобильные пункты вакцинации. Обычно это машина скорой помощи возле станции метро. Из документов потребуются только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Минздрав обещал проводить вакцинацию от коронавируса бесплатно.

Ранее любой москвич мог стать добровольцем для клинического исследования вакцины, для чего требовалось подать заявление через специальную форму на сайте столичного правительства. Всего планировалось набрать около 40 тыс. добровольцев. Вакцинация проводилась в два этапа. После ввода первого компонента препарата, человек проводил в поликлинике около часа, наблюдая за своим состоянием. Повторный укол делался через три недели.

Однако массовая вакцинация от коронавируса подразумевает одноразовую процедуру. Она ожидается в РФ в начале следующего года или даже ранее. Соответствующее решение примет Минздрав. В среду директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о предстоящей массовой вакцинации в течение ближайших недель. Как передает «Интерфакс», Гинцбург считает, что процедура существенно снизит заболеваемость COVID-19 и переломит ситуацию.

В разговоре с ТАСС Гинзбург уточнил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года. К этому времени будет ежемесячно производиться 5-6 млн доз вакцины.

Процедура будет полностью добровольной. Но Минздрав рекомендовал в приоритетном порядке прививаться сортрудникам торговли и сферы услуг, полицейским, призывникам, студентам, сотрудникам соцзащиты, общепита и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей.

Сейчас в РФ зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в стране запускается массовое производство «Спутник V». Препарат уже вышел в гражданский оборот, его начали распространять по регионам.

На первом этапе прививку нельзя будет делать беременным и семьям, планирующим завести ребенка в ближайшие месяцы. Также нельзя будет прививаться менее чем через две недели после выздоровления после перенесенного инфекционного заболевания. Для людей с хроническими недугами (например, аутоиммунными заболеваниями) вопрос о прививке или отказе от вакцинации будет решать лечащий врач.

Прививать детей пока не планируется. Для них разрабатывается некая «облегченная» вакцина. Многоэтапное тестирование будет проводиться в несколько этапов, начиная с подростков старшего возраста (до 18 лет), затем на 12-14-летних и в последнюю очередь – для малышей. По словам Гинцбурга, на детях и беременных исследования могут начаться в мае-июне 2021 года.

Теги:

вакцинация

,

коронавирус