Россия приготовилась к «нелицеприятному разговору» о Навальном в Совбезе ООН

12.11.2020, 9:08, Новости дня

Россия может вынести ситуацию с блогером Алексеем Навальным на обсуждение в Совет безопасности ООН, сообщил постпред при организации Василий Небензя.

Небензя выразил мнение, что другие страны «побаиваются» выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, понимая, что «все это может быть развернуто и в другую сторону», передает РИА «Новости».

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию» (проблему химоружия), в том числе сирийскую, они эту тему (тему предполагаемого отравления Навального) по касательной затрагивают», – рассказал он.

При этом российский постпред подчеркнул, что Москва ничего не утаивает.

«Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный», – сказал Небензя.

Он уточнил, что пока допускает такую инициативу со стороны РФ гипотетически, но заверил, что Москва готова к любому разговору.

«Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора – это неправда», – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что РФ взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным.

«Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания было бы преждевременным», – заключил постпред.

Напомним, в августе блогер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в токсикореанимацию в Омске. По словам сторонников Навального и самого блогера после выздоровления, он был отравлен веществом «Новичок», которое разрабатывалось в качестве боевого химического оружия в СССР.

Однако руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, и врачи не считают, что он был отравлен. Также один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком».

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации, однако до сих пор не представили России никаких доказательств своего заключения.

Блогер до сих пор находится в Германии и не называет сроков возвращения в Россию.