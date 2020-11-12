 

Медсестру задержали за убийство восьми младенцев в Британии

12.11.2020, 9:08, Новости дня

Полиция британского города Честер сообщила о задержании сотрудницы местной больницы по обвинению в убийстве восьми младенцев и десяти покушениях на убийство.

Согласно заявлению полиции города, сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана во вторник после получения местной полицией разрешения на арест от королевской прокуратуры Британии, передает РИА «Новости».

Обвинения предъявлены в рамках продолжающегося расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

На данный момент обвиняемая находится под стражей и должна предстать перед судом 12 ноября.

Медсестра Люси Летби была задержана 3 июля 2018 года в рамках расследования смертей 17 детей в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Сообщалось, что медсестра сотрудничала со следствием. Позже полиция английского графства Чешир предъявила медсестре обвинения в убийстве еще трех детей.

Расследование началось в мае 2017 года, вначале следствие изучало 15 смертей, произошедших в больнице между июнем 2015 года и июнем 2016 года, однако полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / «Аэрофлот» решил сделать «Победу» крупнейшей авиакомпанией России

04.10 / В Канаде смерть многодетной матери в больнице спровоцировала антирасистские протесты

29.07 / Макаревич составил список тех, «кто и перед кем должен преклонить колено»

11.09 / “Кличко на зонтиках над Киевом не летал”. Геращенко и Верещук устроили перепалку в эфире

21.09 / Первый виртуальный киносмотр дал старт оскаровской гонке

17.07 / В Калмыкии завели дела против начальства колонии по делу о террористическом сообществе

25.06 / Роскачество разъяснило правила возврата средств за несделанную покупку

19.09 / Мастерская управления «Сенеж» выпустила слушателей программы «Наставничество»

27.06 / Российским дипломатам начали угрожать из-за статьи NYTimes об Афганистане

04.07 / Смолов попал в стартовый состав “Сельты” на игру с “Бетисом”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска