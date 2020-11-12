Умер последний фронтовик Герой Советского Союза в Татарстане

12.11.2020, 8:48, Новости дня

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Борис Кузнецов скончался на 95-м году жизни, сообщил пресс-секретарь Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

Как информирует издание «Казанский репортер», фронтовик умер ночью в 7-й горбольнице Казани. Причина смерти не уточняется.

Кузнецов был последним в Татарстане Героем Советского Союза – участником Великой Отечественной Войны. Свой подвиг он совершил в ноябре 1943 года при форсировании Днепра. Он сам сделал плот и под огнем фашистов переправился на нем со связистами через реку. Вместе с отделением сержант многократно чинил линию связи. Получив два ранения, 18-летний Кузнецов поднял в атаку бойцов и лично отличился в рукопашной схватке.

О месте прощания с легендарным героем пока не сообщалось.

Напомним, в среду старейший десантник РФ Георгий Ивкин скончался в Красноярске в возрасте 95 лет.