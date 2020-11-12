 

Умер последний фронтовик Герой Советского Союза в Татарстане

12.11.2020, 8:48, Новости дня

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Борис Кузнецов скончался на 95-м году жизни, сообщил пресс-секретарь Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

Как информирует издание «Казанский репортер», фронтовик умер ночью в 7-й горбольнице Казани. Причина смерти не уточняется.

Кузнецов был последним в Татарстане Героем Советского Союза – участником Великой Отечественной Войны. Свой подвиг он совершил в ноябре 1943 года при форсировании Днепра. Он сам сделал плот и под огнем фашистов переправился на нем со связистами через реку. Вместе с отделением сержант многократно чинил линию связи. Получив два ранения, 18-летний Кузнецов поднял в атаку бойцов и лично отличился в рукопашной схватке.

О месте прощания с легендарным героем пока не сообщалось.

Напомним, в среду старейший десантник РФ Георгий Ивкин скончался в Красноярске в возрасте 95 лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / В Баку заявили о расширении зоны боевых действий из-за открытия огня из Армении

07.11 / Байден объявил, что избран президентом США

08.10 / Суд одобрил УДО националисту Дацику

26.06 / Обыски СБУ в одесской мэрии связаны с главой Государственного космического агентства Усовым – журналистка Яхно

28.08 / Германия пригрозила России санкциями из-за отравления Навального

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

27.08 / Досуговый центр открылся в Коми при поддержке компании РУСАЛ

03.10 / В Москве зафиксировали отток жителей

09.11 / Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Я написал записку Назарбаеву. Он спрашивает: “Кто этот парень? Поехали со мной”

17.07 / Полиция в поисках поддержки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска