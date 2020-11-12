В новосибирской колонии особого режима убили заключенного

12.11.2020, 8:48, Новости дня

В Новосибирской колонии особого режима ФКУ ИК-13 погиб 39-летний заключенный, по факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила областная прокуратура.

Следователи осмотрели место происшествие и тело, провели освидетельствование осужденных, изъяли образцы одежды и крови.

«На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.