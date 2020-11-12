Арестованный в Берлине по запросу США музыкант Казначеев рассказал подробности допроса

12.11.2020, 8:48, Новости дня

Российский музыкант Денис Казначеев, арестованный в Берлине по запросу США на экстрадицию и позже освобожденный под залог, в обращении в российское отделение Международного комитета защиты прав человека заявил, что в Германии его вынудили дать первые показания без адвоката.

«Меня уложили на пол, приставив к голове пистолет, и надели наручники. Затем отвезли в отделение полиции. Там меня поставили перед выбором: либо я прямо сейчас иду без адвоката на допрос к американским агентам и после, возможно, возвращаюсь домой, либо остаюсь в отделении до ближайшего рабочего дня и жду первого доступного адвоката. Это была пятница, а ближайший понедельник был нерабочим. Будучи в полной уверенности, что мой арест – чудовищная ошибка, я согласился пойти на допрос без адвоката. Его проводили два американских агента, два немецких и переводчица, которая очень плохо говорила по-русски. Допрос длился три часа», – передает РИА «Новости» текст письма Казначеева.

Музыкант в обращении также рассказывает, что суд, где ему предъявили обвинение, был «пятиминутный», после чего Казначеев провел месяц и 17 дней под арестом «по соседству с бандитами со всего света».

Сейчас в ожидании решения вопроса об экстрадиции в США российский музыкант должен отмечаться в полиции три раза в неделю, не может покидать Берлин, не должен нарушать условия освобождения под залог. Кроме того, у музыканта накопились долги, которые он не в состоянии выплатить, так как не имеет возможности работать.

«Мы с коллегами из Международного комитета защиты прав человека знакомы с ситуацией Дениса и буквально в среду во время онлайн заседания рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог» я рассказал о многочисленных нарушениях его прав общественникам, правозащитникам и депутатам РФ и Германии. В свою очередь совместно с членом СПЧ при президенте РФ Евой Меркачевой мы договорились подготовить обращения в Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и консультативные советы МВД и Минюста Германии, чтобы оказать ему всяческую помощь, а также договориться о сотрудничестве по вопросам защиты прав граждан РФ и Германии», – отметил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Напомним, российский ди-джей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов. Сам Казначеев вины не признает и указывает, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения.

Друг Казначеева Артем Полянский не исключил, что житель России стал жертвой кражи личных данных.