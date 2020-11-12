 

ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса

12.11.2020, 8:43, Разное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, чем отличаются сезоны обычного гриппа от коронавируса COVID-19. Специалисты отметили, что в целом они похожи.

Общими для обеих инфекций являются кашель, насморк, боли в горле и слабость. Но такие признаки, как потеря обоняния и одышка более характерны для КОВИДа. А при тяжелой форме у больного пропадает аппетит и возникают боли в грудной клетке, а температура может подскочить выше 38 градусов, передаёт “Москва 24”.



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