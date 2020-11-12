Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 52 млн

12.11.2020, 8:40, Новости дня

По состоянию на утро 12 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 069 683 человека (+657 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 283 510 человек (+13 тыс. за сутки), выздоровел 33 872 591.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 10 398 467, умерло 241 615, излечилось 3 997 175.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 636 011 заболевших, 127 571 умерший и 8 013 783 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 747 660 человек инфицированы, 163 368 – умерли, выздоровело 5 222 937 человек.

На четвертом месте Франция с 1 914 918 заболевшими и 42 599 умершими, на пятом Россия – 1 822 345 человека инфицированы, 31 326 умерли.

В Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. За последние сутки Италия тоже перешла рубеж в 1 млн инфицированных. Мексика и Перу приближаются к этому показателю.

Украина находится на 20-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.