Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх

12.11.2020, 8:23, Разное

Известный белорусский оппозиционер Владимир Гончарик считает, что Москва совершила ошибку, поддержав официальные власти в Минске. Отношения Путина и Лукашенко вызывают у него много вопросов.

“Ни в каких документах Союзного государства нет тезиса, что нужно поддерживать человека, который проиграл президентские выборы”, – считает эксперт. По его мнению, на решения Путина в этих вопросах повлиял страх потерять рычаги воздействия на соседа после ухода Лукашенко с должности. Гончарик уверен, что урон интересам России в таком случае вряд ли был бы нанесен, ведь оппозиция не собирается разрывать отношения с Кремлем.

Специалист считает, что авторитет Путина страдает из-за поддержки Лукашенко. Он подчеркнул, что российскому лидеру могли бы поставить памятник в Белоруссии, но теперь это вряд ли произойдет.

Другой эксперт, доктор политических наук Андрей Казакевич, заявил, что на самом деле Москва не заинтересована в сохранении режима Батьки. Он уверен, что первоочередная задача Кремля – исключить влияние Запада на соседа.

Специалист подчеркнул, что у Путина накопилось много претензий к Лукашенко. Казакевич считает, что Россия будет способствовать разрешению политического кризиса в Белоруссии через продвижение конституционной реформы.

Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко заявил о разгромной победе над оппозицией. Его соперники уверены, что голоса считались нечестно – победить должна была Светлана Тихановская. По всей стране практически каждый день проходят забастовки и митинги против действующей власти. Протестующих жестко разгоняют силовики.

Путин и Лукашенко несколько раз обсуждали ситуацию в стране. В Кремле считают, что Белоруссия должна самостоятельно разобраться в политическом кризисе без внешнего влияния путем реформ.