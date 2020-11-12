Звезда «Сватов» Артемьева избегает фотосъемок с фанатами из-за стеснительности

12.11.2020, 8:17, Разное

Российская актриса Людмила Артемьева призналась в чрезмерной стеснительности. На своей странице в Instagram-аккаунте звезда сериала «Сваты» рассказала, что из-за этого она даже отказывает фанатам в совместной фотосъемке, за что попросила у них прощения.

Своеобразная «боязнь» фотографии у актрисы начала развиваться еще в детстве. Когда она видела фотоаппарат, то сразу убегала, поэтому у нее так мало детских снимков. Объяснить причину такого поведения Людмила Артемьева оказалась не в состоянии.

Психолог Анна Завгороднева отметила, что актеру необходимо уметь играть на сцене, но это совсем не гарантирует наличие у него коммуникабельности. Многие актеры с мировой известностью предпочитают уединяться и очень редко выходят на публику. Чаще всего такими людьми являются личности, умеющие чувствовать и понимать чужие эмоции.