 

Звезда «Сватов» Артемьева избегает фотосъемок с фанатами из-за стеснительности

12.11.2020, 8:17, Разное

Российская актриса Людмила Артемьева призналась в чрезмерной стеснительности. На своей странице в Instagram-аккаунте звезда сериала «Сваты» рассказала, что из-за этого она даже отказывает фанатам в совместной фотосъемке, за что попросила у них прощения.
Своеобразная «боязнь» фотографии у актрисы начала развиваться еще в детстве. Когда она видела фотоаппарат, то сразу убегала, поэтому у нее так мало детских снимков. Объяснить причину такого поведения Людмила Артемьева оказалась не в состоянии.

Психолог Анна Завгороднева отметила, что актеру необходимо уметь играть на сцене, но это совсем не гарантирует наличие у него коммуникабельности. Многие актеры с мировой известностью предпочитают уединяться и очень редко выходят на публику. Чаще всего такими людьми являются личности, умеющие чувствовать и понимать чужие эмоции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Новая методика расчета МРОТ приведет к росту медианной зарплаты

04.08 / Мнение: Страшная женщина

03.07 / Мнение: Самая некачественная Тесла, Rolling Stones против Трампа и коронавирусный Амазон

22.09 / Бекмамбетов в жюри, Кончаловский – в конкурсе: 42-й ММКФ объявил программу

30.09 / Льет как из ведра: где заканчивается норма потоотделения

03.08 / Лариса Гузеева рассказала о секрете похудения мужа на самоизоляции

24.07 / Мнение: Основатель “Белых касок” воровал деньги у организации

05.10 / Люди, приносящие несчастье

30.08 / ОМОН перекрыл для протестующих дорогу к резиденции Лукашенко

30.07 / В России изменят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска