Мнение: Господи, ох и поют же нынче солдаты…
12.11.2020, 8:10, Разное
Чего-то я сегодня представил себе – вдруг – что сейчас чувствуют те солдаты, которых уже начали пачками переправлять военно-транспортными самолетами из Ульяновска в Армению, а оттуда – на “линию разграничения” в каком-то богом забытом Нагорном Карабахе. Как их везут на этих всех Кразах защитного цвета, по разбитым дорогам, ночью, холодно, из одной глуши в еще большую глушь, в чужой стране, неизвестно куда, зачем? Никто, понятно, ничего не объясняет, да и сами командиры ничего не знают, ясно, в общем, только одно – везут туда, где стреляют и могут убить. И как-то так тоскливо мне стало…
На краткий миг, конечно же. Я-то в Москве, в тепле, никто меня (пока) никуда не гонит, автомат в зубы не дает (пока – потому что в России ни в чем таком нельзя быть уверенным). Я и не знаю никого, кого бы сейчас в Армению погнали. Однако это не значит, что таких людей нет.
И вот тут по ассоциации вспомнились недавние “патриотические” песни. Недавно их случайно переслушал на Ютубе, для одной хохмы – и кое-что меня непредвиденно зацепило – то, что не замечалось раньше. Их ведь одно время часто “крутили”, и все было понятно – ну, “патриотическая” поделка по заказу МинОбороны, типичная “халтурка”, наняли авторов, пообещали, видимо, хороший гонорар, они и слабали, не особо напрягаясь, “для воспитания молодежи”. Тексты, понятно, такие, что волосы дыбом, поют смазливые мальчики… Первая – эта:
Вторая – эта:
Вообще эти два “песняка” – почти как близнецы. Кстати, были ведь почти хитами, несмотря на совершенно очевидную конъюнктурность. Но тут я переслушал (для хохмы), тиснул в качестве коммента – и вдруг меня поразило, насколько же ЖАЛОБНО, надрывно они звучат! При нарочито бодром, даже бодряческом стихе – полный контраст и ритма, и мелодии. Я бы их назвал “жалобные марши” – парадоксальное сочетание. Хотя, насколько я помню, в русском фольклоре был особый жанр народных песен – “песни-плачи”. Так вот ведь какую мину подложили авторы родному МинОбороны: они ему подсунули натуральные ПЛАЧИ под видом “бодрого воспитания молодежи в милитаристском духе”!
Полный ведь минор. И даже текст, если вслушаться, довольно издевательский. Вот первая, про русского парня, начало:
Здравствуй, милое солнце мое,
Я тебе с поля боя пишу.
НАДО МНОЙ ТУТ КРУЖИТ ВОРОНЬЁ,
Только я умирать не спешу.
(ни хрена себе! Оптимизм!)
А припев – полный контраст безумного фальшивого речитатива в духе передовицы “Красной звезды” – и невероятно ТОСКЛИВОЙ мелодии:
“Русский парень от пуль не бежит,
Русский парень ОТ БОЛИ НЕ СТОНЕТ,
Русский парень в огне не горит,
Русский парень в воде не тонет!”
И исполнение на уровне: чистый молодой, почти мальчишеский голос, полный почти смертной тоски. Твою мать! (думаю я) Да это же абсолютно антивоенная песня!
“Снова в небо ракета пошла –
Далеко я от дома теперь (Карабах – черт знает где – С.)
Я хочу, чтоб меня ты ждала,
Я к тебе возвращусь, только ве-эээээрь!”
И опять – смертная тоска в этом длинном “верь”.
Но вторая песня – вообще апофеоз боли, тоски и безнадеги.
Такая же абсолютно минорная мелодия, а припев – просто тоскливый вой:
НЕ на-ааадо
Забывать солдата
Лучшая награда – для него, когда ты… и т.д.
Я к старости становлюсь все более сентиментален (“как старая немка”, – говорила моя мама), у меня от этого бесконечно жалобного “не надо!” слезы прям на глаза наворачиваются. Серьезно. И там это финальное, которое должно быть, по идее, кодой – “Я служу России” – опускается как могильная плита. Не на вдохе, а на выдохе. Певец тоже хорош – исполнение как бы на грани тихой истерики, кажется, что в середине припева он просто расплачется. Вообще по самому строю песни это “не надо!” стоит НАД текстом, никакого патриотизма, милитаризма и прочего “-изма” там нет в принципе, это такой ВООБЩЕ крик боли – “не надо, уходите, нет, гады, сволочи, оставьте меня в покое…”
В общем, подходящие песни для тех, кого сейчас отправляют в так называемую НКР – вставать МЕЖДУ озверевшими от крови армянами и азербайджанцами, причем – и те и другие одинаково ненавидят русских, “от которых все беды”. Прекрасный расклад.
Блин, да нахрена это всё??!
У Марины Цветаевой ровно про это одно из самых страшных стихотворений 20 века, написанное в 1916 году. Финальная строка там самая тоскливая из всего, что я когда-либо читал.
Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белой стеною — погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.
И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба — посыпанный крупною солью
Черный ломо̀ть у калитки жует и жует…
Чем прогневили тебя эти серые хаты —
Господи! — и для чего сто̀льким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь…
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой…
Источник: Размышления вольного социолога
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