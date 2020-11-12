Мнение: Господи, ох и поют же нынче солдаты…

12.11.2020, 8:10, Разное

Чего-то я сегодня представил себе – вдруг – что сейчас чувствуют те солдаты, которых уже начали пачками переправлять военно-транспортными самолетами из Ульяновска в Армению, а оттуда – на “линию разграничения” в каком-то богом забытом Нагорном Карабахе. Как их везут на этих всех Кразах защитного цвета, по разбитым дорогам, ночью, холодно, из одной глуши в еще большую глушь, в чужой стране, неизвестно куда, зачем? Никто, понятно, ничего не объясняет, да и сами командиры ничего не знают, ясно, в общем, только одно – везут туда, где стреляют и могут убить. И как-то так тоскливо мне стало…

На краткий миг, конечно же. Я-то в Москве, в тепле, никто меня (пока) никуда не гонит, автомат в зубы не дает (пока – потому что в России ни в чем таком нельзя быть уверенным). Я и не знаю никого, кого бы сейчас в Армению погнали. Однако это не значит, что таких людей нет.

И вот тут по ассоциации вспомнились недавние “патриотические” песни. Недавно их случайно переслушал на Ютубе, для одной хохмы – и кое-что меня непредвиденно зацепило – то, что не замечалось раньше. Их ведь одно время часто “крутили”, и все было понятно – ну, “патриотическая” поделка по заказу МинОбороны, типичная “халтурка”, наняли авторов, пообещали, видимо, хороший гонорар, они и слабали, не особо напрягаясь, “для воспитания молодежи”. Тексты, понятно, такие, что волосы дыбом, поют смазливые мальчики… Первая – эта:

Вторая – эта:

Вообще эти два “песняка” – почти как близнецы. Кстати, были ведь почти хитами, несмотря на совершенно очевидную конъюнктурность. Но тут я переслушал (для хохмы), тиснул в качестве коммента – и вдруг меня поразило, насколько же ЖАЛОБНО, надрывно они звучат! При нарочито бодром, даже бодряческом стихе – полный контраст и ритма, и мелодии. Я бы их назвал “жалобные марши” – парадоксальное сочетание. Хотя, насколько я помню, в русском фольклоре был особый жанр народных песен – “песни-плачи”. Так вот ведь какую мину подложили авторы родному МинОбороны: они ему подсунули натуральные ПЛАЧИ под видом “бодрого воспитания молодежи в милитаристском духе”!

Полный ведь минор. И даже текст, если вслушаться, довольно издевательский. Вот первая, про русского парня, начало:

Здравствуй, милое солнце мое,

Я тебе с поля боя пишу.

НАДО МНОЙ ТУТ КРУЖИТ ВОРОНЬЁ,

Только я умирать не спешу.

(ни хрена себе! Оптимизм!)

А припев – полный контраст безумного фальшивого речитатива в духе передовицы “Красной звезды” – и невероятно ТОСКЛИВОЙ мелодии:

“Русский парень от пуль не бежит,

Русский парень ОТ БОЛИ НЕ СТОНЕТ,

Русский парень в огне не горит,

Русский парень в воде не тонет!”

И исполнение на уровне: чистый молодой, почти мальчишеский голос, полный почти смертной тоски. Твою мать! (думаю я) Да это же абсолютно антивоенная песня!

“Снова в небо ракета пошла –

Далеко я от дома теперь (Карабах – черт знает где – С.)

Я хочу, чтоб меня ты ждала,

Я к тебе возвращусь, только ве-эээээрь!”

И опять – смертная тоска в этом длинном “верь”.

Но вторая песня – вообще апофеоз боли, тоски и безнадеги.

Такая же абсолютно минорная мелодия, а припев – просто тоскливый вой:

НЕ на-ааадо

Забывать солдата

Лучшая награда – для него, когда ты… и т.д.

Я к старости становлюсь все более сентиментален (“как старая немка”, – говорила моя мама), у меня от этого бесконечно жалобного “не надо!” слезы прям на глаза наворачиваются. Серьезно. И там это финальное, которое должно быть, по идее, кодой – “Я служу России” – опускается как могильная плита. Не на вдохе, а на выдохе. Певец тоже хорош – исполнение как бы на грани тихой истерики, кажется, что в середине припева он просто расплачется. Вообще по самому строю песни это “не надо!” стоит НАД текстом, никакого патриотизма, милитаризма и прочего “-изма” там нет в принципе, это такой ВООБЩЕ крик боли – “не надо, уходите, нет, гады, сволочи, оставьте меня в покое…”

В общем, подходящие песни для тех, кого сейчас отправляют в так называемую НКР – вставать МЕЖДУ озверевшими от крови армянами и азербайджанцами, причем – и те и другие одинаково ненавидят русских, “от которых все беды”. Прекрасный расклад.

Блин, да нахрена это всё??!

У Марины Цветаевой ровно про это одно из самых страшных стихотворений 20 века, написанное в 1916 году. Финальная строка там самая тоскливая из всего, что я когда-либо читал.

Белое солнце и низкие, низкие тучи,

Вдоль огородов — за белой стеною — погост.

И на песке вереницы соломенных чучел

Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,

Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.

Старая баба — посыпанный крупною солью

Черный ломо̀ть у калитки жует и жует…

Чем прогневили тебя эти серые хаты —

Господи! — и для чего сто̀льким простреливать грудь?

Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,

И запылил, запылил отступающий путь…

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,

Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой

О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же

Нынче солдаты! О Господи Боже ты мой…