Космические туристы подписали контракт на полет на Crew Dragon к МКС
12.11.2020, 8:08, Новости дня
Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила американская фирма Axiom Space.
«Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и (бывшего астронавта НАСА) Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал (контракт) с Axiom», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Отмечается, что полет на МКС намечается не ранее конца 2021 года. В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС.
Напомним, в июне директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини сообщил, что первые три туриста для полета на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска выбраны.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет