Космические туристы подписали контракт на полет на Crew Dragon к МКС

12.11.2020, 8:08, Новости дня

Первые туристы, отправляющиеся в 2021 году на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, подписали контракт, сообщила американская фирма Axiom Space.

«Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и (бывшего астронавта НАСА) Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал (контракт) с Axiom», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Отмечается, что полет на МКС намечается не ранее конца 2021 года. В марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС.

Напомним, в июне директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини сообщил, что первые три туриста для полета на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска выбраны.