Зеленский напомнил США об общем военном прошлом

12.11.2020, 8:08, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и рассказал об «общих победах» двух государств.

«Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника – Соединенных Штатов Америки. Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США», – написал Зеленский в Facebook.

Зеленский привел в пример американского морского пехотинца Майкла Странка, который участвовал в боях за Иводзиму во время Второй мировой войны, а также напомнил о нескольких американцах украинского происхождения, которые были удостоены Медали Почета – высшей военной награды в США.

По словам главы государства, эти «легендарные украино-американские воины» являются «живым свидетельством американских ценностей».

«Украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо Вам за Вашу постоянную поддержку Украины в эти трудные времена», – заключил Зеленский.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что американская сторона готова поддержать Украину в вопросе формирования проекта «Крымская платформа», который Киев планирует создать для «возвращения» полуострова.