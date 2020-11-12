Нефть подорожала в надежде на новые меры ОПЕК+

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12.11.2020, 8:08, Новости дня

Стоимость нефти в четверг утром растет: инвесторы надеются, что ОПЕК+ в случае необходимости примет дополнительные меры для поддержки рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18% – до 43,88 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 41,55 доллара за баррель.

Ситуация на нефтяном рынке остается непростой из-за снижения спроса на фоне коронавируса в совокупности с увеличением предложения. В связи с этим участники торгов с оптимизмом восприняли сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ обсуждает возможность отложить увеличение добычи нефти на квартал или два.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается снижение на 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

Министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар в среду не исключил дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК, если того потребует рынок.

«Во многих отношениях рынок с нетерпением ждет 2021 года – того времени, когда будет разворачиваться производство вакцин, и когда ОПЕК+ отложит некоторые из запланированных увеличений добычи», – сказал Reuters глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо.



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