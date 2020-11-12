 

Мнение: Попросили не настаивать на этом вопросе

12.11.2020, 8:05, Разное

«Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран.
Но, честно говоря, после этого президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе» (с) Алиев

Головокружение от успехов.
Эдак получается, что позорище могло быть еще более масштабным.

PS. Заседание парламента Армении не состоялось, так как не смогли собрать кворум. Пашинян и руководство правящей партии не явились. Протесты в Ереване продолжаются и вряд ли можно ожидать, что негодование по поводу поражение в войне сойдет на нет. Последствия этого будут длительными и масштабными. Армения сильно изменится в ближайшие месяцы.
PS2. Турецких военных в самом Карабахе не будет. Это подтвердил и Азербайджан. Роль Турции будет сведена к техническому контролю соблюдения перемирия. Также РФ и Турция будет через совместный центр разбирать вопросы связанные с нарушением перемирия. Между тем, Эрдоган продолжает настаивать, чтобы турки дейстовали на том же основании, что и российские миротворцы. РФ заявляет, что в договоренностях ничего про это нет. Видимо будут отдельно договариваться во время визита российской военной делегации в Анкару.
PS3. С завтрашнего дня в Азербайджане снимают цензуру с интернета. Ожидается поток контента и по всей видимости начнет просачиваться информация о реальных потерях.
PS4. У свеженазначенного главы СНБ Армении случился сердечный приступ. Он доставлен в больницу. Жить будет. Бывший глава СНБ Армении заявил, что лучше было полностью сдать весь Карабах, нежели подписать такой унизительный документ. Мол, лучше сохранить честь, чем оставшиеся территории.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мнение: Квартира без квартплаты

18.09 / Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти

11.09 / Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака с Павлом Волей

16.09 / В США выпустят гендерный компас

28.06 / Мнение: 50 лет спустя

23.07 / Екатерина Климова о новом романе: Я не замужем, но это не значит, что одинока

15.08 / Вброшенный президент

10.10 / В меню камчатского МакДональдса появились бургеры из осьминогов

15.09 / Мнение: Сенсация Хабаровск кинул Навального! Германия готовит новые санкции!

04.11 / Почему они на свободе? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска