Мнение: Попросили не настаивать на этом вопросе

12.11.2020, 8:05, Разное

«Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран.

Но, честно говоря, после этого президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе» (с) Алиев

Головокружение от успехов.

Эдак получается, что позорище могло быть еще более масштабным.

PS. Заседание парламента Армении не состоялось, так как не смогли собрать кворум. Пашинян и руководство правящей партии не явились. Протесты в Ереване продолжаются и вряд ли можно ожидать, что негодование по поводу поражение в войне сойдет на нет. Последствия этого будут длительными и масштабными. Армения сильно изменится в ближайшие месяцы.

PS2. Турецких военных в самом Карабахе не будет. Это подтвердил и Азербайджан. Роль Турции будет сведена к техническому контролю соблюдения перемирия. Также РФ и Турция будет через совместный центр разбирать вопросы связанные с нарушением перемирия. Между тем, Эрдоган продолжает настаивать, чтобы турки дейстовали на том же основании, что и российские миротворцы. РФ заявляет, что в договоренностях ничего про это нет. Видимо будут отдельно договариваться во время визита российской военной делегации в Анкару.

PS3. С завтрашнего дня в Азербайджане снимают цензуру с интернета. Ожидается поток контента и по всей видимости начнет просачиваться информация о реальных потерях.

PS4. У свеженазначенного главы СНБ Армении случился сердечный приступ. Он доставлен в больницу. Жить будет. Бывший глава СНБ Армении заявил, что лучше было полностью сдать весь Карабах, нежели подписать такой унизительный документ. Мол, лучше сохранить честь, чем оставшиеся территории.