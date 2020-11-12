Пригожин вспомнил о безденежье из-за отмены новогодних корпоративов

12.11.2020, 7:53, Разное

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что отечественные музыканты останутся без денег из-за отмены новогодних корпоративных вечеринок. Однако решение московского правительства не заставит их отказаться от работы.

Ранее власти Москвы приняли решение закрыть все столичные рестораны в новогоднюю ночь в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. На такие действия, по словам Иосифа Пригожина, повлияло то, что жители Москвы игнорируют меры безопасности. Однако под ударом оказались многочисленные музыканты, поскольку в ресторанах в Новый год часто проводились корпоративы.

Несмотря на срывы, артисты не станут работать тайком, отметил Иосиф Пригожин, ведь никто не запрещал праздновать Новый год дома. Сейчас ко всем ограничениям продюсер относится спокойно, напомнив, что от ограничительных действий страдают не только его коллеги, но и зарубежные звезды.