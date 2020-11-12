Масочный режим против коронавируса: Для чего он действительно нужен?

12.11.2020, 8:01, Разное

Сегодня уже большинству землян понятно, что маски вряд ли спасут человека от COVID-19. Это прекрасно продемонстрировали, например, сами китайцы, которые в борьбе с коронавирусом пошли совсем иным путем, а потому уже в апреле этого года в Ухани (откуда якобы и пошла зараза) были сняты все ограничительные меры для жителей города.

На музыкальном фестивале, как можно увидеть на многочисленных видео и фото, китайцы веселятся в том же аквапарке Maya Beach без всяких масок (их нет ни на одном человеке, не смотря на большую скученность людей).

Зачем же в странах Западной Европы так ратуют за ношение масок, которые, как понятно любому образованному человеку, не могут спасти от вируса: микробы легко проходят через эту тряпицу, как нейтрино через фольгу. Так что, это просто искусственный ажиотаж ради устрашения людей? Или какая-то показуха борьбы с коронавирусом? Но это ничего толком не объясняет и не доказывает.

Конспирологи всех мастей продолжают ломать головы и выдвигают гипотезы одна другой интереснее и безумнее. Например, сегодня в Интернете обсуждается фантастическая теория, согласно которой сильным мира сего это якобы потребовалось для того, чтобы скрыть в обществе присутствие рептилоидов.

Как заявляют уфологи и сторонники заговора, рептилоидная раса давно присутствует на Земле, контролируя все основные общественные процессы на нашей планете. Причем эти пришельцы очень ловко маскируются под обычных людей. Для человеческого глаза это незаметно, но видеокамеры, которых в последнее время стало слишком много, постоянно выхватывают нечто странное (то зрачки рептилии у человека, то зеленную кожу). Это шокирует людей, в первую очередь, конечно, тех, кто в это верит.

Согласно рассматриваемой теории о масочном режиме против COVID-19 одного из конспирологов (имя не разглашается), приближающаяся к Земле планета Нибиру позволит людям видеть окружающее еще и в инфракрасном цвете (скорее всего, временно), что даст возможность нам легко отличать рептилоидов об обычных землян. Если, конечно, все поголовно не оденут на лица маски…

Гипотеза, конечно, граничащая с шизофренией, но, с другой стороны, и разумного объяснения масочного режима в Европе нет. Например, протесты против поголовного ношения масок высказывают даже мировые светилы медицины, но к ним никто не прислушивается. Наверное, нужно спросить руководство Поднебесной, а почему они не заставляют людей носить маски? Может, в Китае просто нет рептилоидов?..