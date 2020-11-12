 

Как пандемия гриппа помогла Гитлеру прийти к власти?

12.11.2020, 7:46, Разное

Пандемия испанского гриппа помогла Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), в составе которой был Адольф Гитлер, прийти к власти в Германии.

Ученые проанализировали данные избирательных комиссий и пришли к выводу, что правые экстремисты набрали большую долю голосов в регионах Германии, где была зафиксирована самая высокая смертность от пандемии гриппа. Исследователи утверждают, что они уверены в правильности своих выводов, так как учли также региональную безработицу, религиозный и этнический состав городов, где проходили выборы, и посмотрели, насколько много голосов раньше отдавалось крайне правым партиям в разных частях страны.

НСДАП пользовалась поддержкой значительной части населения: она получила 13,7 миллиона голосов 31 июля 1932 года на выборах в Рейхстаг. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.

Экономист Кристиан Бликл (Kristian Blickle), один из авторов исследования, утверждает, что полученные результаты коррелируют с современным всплеском антисемитизма, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции. Антидиффамационная лига уже выразила беспокойство в связи с появлением постов в интернете, в которых евреев и Израиль обвиняли в создании и распространении коронавируса, чтобы контролировать население планеты.

Бликл утверждает, что в XIV веке евреев также ложно обвиняли в распространении бубонной чумы. Он обнаружил сильную корреляцию между числом смертей от гриппа и большим числом голосов за правые партии в «регионах, где исторически обвиняли меньшинства, а особенно евреев, в появлении чумы в Средневековье». Экономист предположил, что пандемия серьезно сказалась на демографическом составе общества, а также могла привести к возникновению ненависти к чужакам.

Бликл надеется, что результаты его исследования внесут вклад в дискуссию о долгосрочных последствиях пандемий, однако просит с осторожностью интерпретировать его результаты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / 5 причин завести чайный гриб в банке

22.10 / Мнение: Патриотическая трагедия

07.11 / В Уфе в праздничный день в квартире обнаружили труп младенца

26.06 / «У нас не прецедентное право, у нас прецедентное бесправие»

09.08 / Мнение: Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

25.09 / Майклу Калви не разрешили снять с ноги электронный браслет для проведения МРТ опухоли

24.06 / Омбудсмен Москалькова: пикеты нельзя приравнивать к митингам даже во время пандемии

05.08 / ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала “Ольга”

09.08 / Участник шоу “Дом-2” Уманский расстался с возлюбленной через неделю после предложения руки и сердца

21.08 / Скандалы: Бил Гейтс с Урала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска