Мнение: Дальние подступы

12.11.2020, 7:30, Разное

Министры обороны России и Турции в режиме видеосвязи подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Хулуси Акар на русском языке поблагодарил Сергея Шойгу по итогам беседы.

Дальние подступы как-то неуловимо становятся всё ближе…

Кстати, этот меморандум – совершенно неприкрытое даже каким-то легким платочком реальное место Азербайджана. На его территории два иностранных государства создают центр по мониторингу чего-то там своего иностранного. Азербайджан, как номинального хозяина территории, не стали приглашать даже в качестве наблюдателя. Наоборот – это за ним будут наблюдать – ведь по соглашению армянские войска выводятся с территории Карабаха, и кроме азербайджанских военных, там никого не будет.

Турки уже не скрывают, что для них Алиев – просто вывеска. Что-то вроде сирийских боевиков-подопечных. Впрочем, это цена победы – Азербайджан заплатил за нее тысячами солдат, заодно сдав свой суверенитет Турции. Теперь она будет присматривать за территорией, а Алиеву благосклонно дали возможность махать руками и обзывать нехорошими словами армянского коллегу. Ни к чему серьезному местного раджу не подпустят, а руками – да пусть машет… Азербайджанцам предложено считать, что это проявление братской дружбы.

Собственно, про Россию тоже можно сказать примерно то же самое. Кремль так долго считал Кавказ зоной своих интересов, что совместный российско-турецкий центр и ввод турецких войск буквально под российскую границу – это, надо понимать, теперь тоже принципиально новая ситуация. Можно сколько угодно надувать щеки и рассказывать про президента, движением брови остановившем войну, но откуда тогда Турция на российской границе?