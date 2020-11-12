Число случаев COVID-19 в мире превысило 52 млн человек

12.11.2020, 7:08, Новости дня

Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 52 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Выявлено 52041515 случаев COVID-19, вылечились 33870032 человека, скончались 1282184 вирус-положительных пациента. Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США – свыше 10,3 млн (умерли более 241 тыс. человек). В Индии выявлено более 8,6 млн случаев COVID-19 (умерли более 127 тыс. человек). На третьем месте идет Бразилия, там зафиксировано более 5,7 млн случаев коронавируса (163 тыс. человек скончались), передает ТАСС.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что около 70% населения мира должны получить вакцину от коронавирусной инфекции, чтобы пандемия завершилась и заболевание перестало представлять угрозу. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.