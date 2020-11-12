«Испугавшийся» и врущие

12.11.2020, 7:00, Разное

Кто придумал конфликт между башкирами и армянами в Башкортостане?

Главная улица Кармаскалов — Кирова. Фото: proufu.ru

7 ноября в Кармаскалинском районе Башкирии спецназ провел операцию по задержанию 40 человек. Задерживали жестко: спецназовцы в черной форме и бронежилетах разбивали стекла автомобилей, доставали оттуда людей и клали на асфальт. Били ногами. Правда, о поимке преступников речи не шло: на задержанных составили протоколы по административной статье (19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

В тот же день правительственное агентство «Башинформ» сообщило, что задержания связаны с конфликтом между «башкирскими националистами» и армянами.

«По версии следствия, они [башкиры] планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, — писало агентство. — Порядка 70–80 человек выдвинулись в Кармаскалы, для того чтобы в одном из кафе поставить перед владельцами вопрос о передаче их коммерческих предприятий под контроль членов запрещенной в РФ организации "Башкорт" либо уплаты ими ежемесячной дани этой организации».

Полицейские машины в Кармаскалах. Фото: соцсети

В то же время на YouTube начало распространяться видео с альтернативным взглядом на суть конфликта: житель Кармаскалов Айтуган Бикташев рассказывал, что к нему пришли мужчины «с наводками от армян» и избили его мать (за что — не уточняется). Именно этот инцидент якобы положил начало конфликту. Задержанные же в Кармаскалах башкиры приехали на помощь «своему».

«Я не националист, уважаю все национальности. Но это была подача с армянской стороны», — пояснил Бикташев.

Информация о башкиро-армянском конфликте вышла далеко за пределы республики. Однако вскоре выяснилось: этого конфликта не было.

Версия правительственных СМИ о рейдерских мотивах задержанных сразу же подверглась сомнению. Во-первых, оказалось, что в Кармаскалах просто нет точек общепита, принадлежащих армянам. Да и начальник районного отдела подтвердил, что, судя по опросам задержанных, причина — в обиженной женщине. Однако и версию с женщиной позже опровергли. Причем опроверг сам автор видео. В интервью изданию ProUfu.ru Айтуган Бикташев признался, что армян в обращении упомянул по недоразумению: «У меня не было и не могло быть с ними никакого конфликта. А то, что пишет тот же "Башинформ" про какое-то кафе, неправда. Я не интересуюсь такими темами».

Участники потасовки в Кармаскалах. Фото: соцсети

По словам мужчины, к нему домой действительно приходили неизвестные, которые устроили потасовку и ударили его мать, но армяне здесь ни при чем. Конфликт же и вовсе имеет бытовые корни: Бикташева якобы обманули на 60 000 рублей, причем сделал это его давний знакомый — Айнур, татарин по национальности.

— И все-таки, почему вы на видео утверждали о причастности армян? Вы были пьяны? — спрашивает журналист.

— Я был трезвый. Просто испугался. Не знал, что делать и попытался защитить себя.

Почему был избран именно такой способ защиты — понятно: собрать несколько десятков человек под предлогом «наших бьют» куда легче, чем под предлогом разборок за 60 000 рублей. К тому же башкиры — действительно стоят друг за друга, что показала и история с Куштау.

Любопытно, что раздутую из-за человеческой глупости шумиху башкирские чиновники и официальные СМИ гасить не спешат. Они используют ее иначе — клеймят запрещенный «Башкорт», активисты которого якобы и приехали на разборки с башкирской стороны (и представители «Башкорта», и жители Кармаскалов это отрицают).

— Это такая традиция, которая появилась с приходом Радия Хабирова к власти, — говорит политический обозреватель Рамиль Рахматов. — Если есть возможность обвинить в чем-то «Башкорт» — нужно обвинять. Власти показывают федеральному центру, что в Башкирии есть «националистическая угроза», и что они с ней беспрестанно борются.

Иван Жилин

спецкор