 

Сюткин пожаловался на маленькую пенсию

12.11.2020, 6:53, Разное

Российский певец Валерий Сюткин назвал свою пенсию «не производящей фурора». По словам артиста, это заявление является не столько жалобой, сколько констатацией фактов.
Возраст артиста на сегодняшний день составляет 62 года, однако он продолжает продуктивно работать. Валерий Сюткин отметил, что он содержит свою семью, исполняя роль главного добытчика. Это стимулирует его трудиться даже в пенсионном возрасте.

Кроме того, летом у певца родился четвертый ребенок. Валерий Сюткин опубликовал фото своей 45-летней жены Виолы с новорожденным сыном, которому лицо прикрыли смайликом, изображающим льва. Ребенка родители назвали Лео.

Ранее многие звезды жаловались на маленькие пенсии. Они призывали правительство финансово поддержать их в условиях пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Собчак спела для Богомолова в день его рождения (видео)

02.09 / Астрофизики разгадали загадку возникновения темной энергии

02.10 / В Сыктывкаре мужчина напал на полицейских и умер

14.09 / 6 предсказаний о Китае

29.10 / Врачи оказались наиболее уязвимы к повторному заражению коронавирусом

29.07 / Нелояльный Восток

08.09 / ЦК Компартии Китая переименовал Санкт-Петербург в Ленинград

04.09 / История снимка с безголовым призраком у дилижанса

30.08 / Ученые обнаружили мутацию, повышающую тягу к романтике

29.07 / Мнение: Хороша книга, хотя и грустная… Новая СРЕДА в ШОКОЛАДНИЦЕ!!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска