Сюткин пожаловался на маленькую пенсию

12.11.2020, 6:53, Разное

Российский певец Валерий Сюткин назвал свою пенсию «не производящей фурора». По словам артиста, это заявление является не столько жалобой, сколько констатацией фактов.

Возраст артиста на сегодняшний день составляет 62 года, однако он продолжает продуктивно работать. Валерий Сюткин отметил, что он содержит свою семью, исполняя роль главного добытчика. Это стимулирует его трудиться даже в пенсионном возрасте.

Кроме того, летом у певца родился четвертый ребенок. Валерий Сюткин опубликовал фото своей 45-летней жены Виолы с новорожденным сыном, которому лицо прикрыли смайликом, изображающим льва. Ребенка родители назвали Лео.

Ранее многие звезды жаловались на маленькие пенсии. Они призывали правительство финансово поддержать их в условиях пандемии коронавируса.