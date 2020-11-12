Ученые не отрицают существование и гибель Гипербореи

12.11.2020, 7:36, Разное

Все слыхали об Атлантиде, менее известны мифы о затонувших материках Лемурии и Пацифиде. У русских есть сказание о Гиперборее. Имеет ли этот миф под собой научную основу? Что говорят ученые, могла ли Гиперборея быть?

Древняя земля Гиперборея

В существовании Гипербореи в древности никто не сомневался. Не как о предании, а как о вполне реальной земле писали о Гиперборее в иранской “Авесте”, индийской “Ригведе”, китайских, тибетских исторических хрониках, упоминалась она в русских былинах.

Описывали эту северную землю Диодор Сицилийский, Алкей, Ференик. Плиний старший писал, что в земле гипербореев день длится полгода и полгода – ночь, так что сомнений, что описываемая ими земля находилась за Полярным Кругом, не приходится.

Все описывали Гиперборею как край благодатного климата, где жители не знают болезней и голода, всю жизнь проводят в танцах, играх и пирах, и умирают от пресыщения жизнью. Гиперборейцы описываются как совершенной внешности люди, обладающие сверхчеловеческими способностями: они передвигались по воздуху, могли долгое время обходиться без пищи, предугадывали будущее.

В XVI веке на основании древних не дошедших до нас документов фламандский картограф Меркатор начертил карту Гипербореи. Согласно ей материк состоял из четырех частей, разделенных реками, в центре находилась священная гора.

Начиная с XVI века путешественники, мореплаватели, ученые неоднократно отправлялись на поиски этой земли. В ходе экспедиций были открыты множество островов, но главная цель, Гиперборея – нет. Сегодня мы знаем, что никакого северного материка нет. А был ли он? Ученые, считающие сказание о высокоразвитой цивилизации за Полярным кругом откровенной сказкой, тем не менее, факт возможного существования земли в северных широтах не отвергают.

Великий северный материк

В эпоху оледенения в Северном полушарии было гораздо холоднее, чем сегодня. Дрейфующие льды Арктики спаялись в одну неподвижную гигантскую плиту в десятки метров толщиной. Над Арктикой образовался полярный антициклон. Холодные арктические массы смещались к югу, но под влиянием земного вращения смещались на запад. Так образовался постоянный восточный ветер. А верхних слоях атмосферы в это же время гигантские воздушные массы перемещались с юга на север на замещение. Они несли с собой тучи пыли со степей Евразии и Америки.

Ледниковый панцирь Арктики постепенно покрывался слоем земли. Сначала это был лишь налет, но со временем он достиг слоя в несколько метров. Температура на темной поверхности поднималась, появилась растительность, которую снизу подпитывали подтаивавший лед. Так возникла Арктида. Прокормиться на ней могли огромные стада животных.

Сегодня на немногочисленных островах находят кости обитателей Арктиды – мамонтов, овцебыков, шерстистых носорогов, арктических бизонов, яков, сайгаков и прочей живности. Костями крупных и мелких животных усеяны не только острова, но и морской арктический шельф. Арктида не была мертвой ледяной пустыней.

Гибель Гипербореи

Исчезновение ледникового материка для ученых никакой тайны не представляет. Он растаял. Так растаяли многие арктические острова: легендарная Земля Санникова, менее известная Земля Андреева и совсем не легендарные остров Диомида, острова Василевский и Семеновский. Они были открыты, исследованы и исчезли (а точнее растаяли) буквально на глазах ученых за неполных 200 лет.

Гиперборея могла таять в течение столетий и тысячелетий, но могла погибнуть и в течение нескольких дней.

В мифологии каждого народа присутствует сюжет о всемирном потопе. Что стало причиной катаклизма? Падение гигантского астероида? Солнечная система влетела в звездное скопление? Или мимо Земли пролетело какое-то горячее тело? Гадать можно долго, но в мифах сибирских народов вместе с потопом всегда присутствуют гигантские пожары. Упоминается, что море буквально кипело. Такой страшный космический катаклизм, конечно, мог ускорить гибель материка и всех, обитающих на нем.

Остатки цивилизации