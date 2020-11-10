Мнение: Смыслы новости. Итоги американских выборов, чем Трамп похож на Медведева…

10.11.2020, 6:40, Разное

Подумал – и несколько меняю формат основной рубрики: все-таки слишком длинные выступления – по 45 и по час 40 минут – смотреть тяжело; поэтому буду делать нарезку по принципу “одна новость – один ролик”. Так, думаю, всем будет удобнее. Собственно, один раз уже так попробовал – когда рассказывал о проблеме абортов в Польше. Нынешний ролик – про выборы в США: почему Трамп проиграл, чем он отличается от Путина и почему похож на Медведева, были ли фальсификации на выборах в США (спойлер – были, но, разумеется, от ОБЕИХ партий), в чем ошибка Трампа… и без ответа остается основной вопрос этого года и, возможно, также всего будущего десятилетия: КОМУ, черт возьми, проиграл Трамп?! Ясно одно – что не Байдену.