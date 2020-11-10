Алиев объявил о возвращении Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

10.11.2020, 6:35, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в ночь на вторник объявил, что в ближайшие недели под контроль Баку будут возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район – до 15 ноября, Лачинский район – до 1 декабря», – приводит ТАСС текст обращения Алиева к нации.

«Рад, что ставится точка в деле урегулирования многолетнего карабахского конфликта», – сказал Алиев в эфире азербайджанских телеканалов. Он выразил уверенность, что соглашение принесет мир в регион и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят РФ и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжились.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.