Президент НКР объяснил решение закончить войну в Карабахе

10.11.2020, 6:35, Новости дня

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил согласие на скорейшее прекращение войны с Азербайджаном.

«Учитывая нынешнюю тяжелейшую ситуацию и во избежание дальнейших людских потерь и полной потери Арцаха (самоназвание Карабаха), я дал свое согласие на скорейшее прекращение войны», – написал Арутюнян на своей странице в соцсети Facebook.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят РФ и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжились.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.