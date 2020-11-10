 

Россия начала разворачивать миротворцев в Карабахе

10.11.2020, 6:35, Новости дня

Россия с 06.00 мск начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении, сообщили в Минобороны.

«В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06.00 мск 10 ноября 2020 г. Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил», – приводит текст сообщения пресс-службы российского ведомства ТАСС.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят РФ и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Адвокат объяснил желание Сноудена получить гражданство России

16.08 / В Минске рассказали об «основательных консультациях» Лукашенко с Путиным по ситуации в Белоруссии

13.10 / “Нет полной картины”. Глава ВОЗ предостерег от использования коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19

03.10 / Помпео не планирует отменять поездку по странам Азии

16.08 / Белорусская армия проведет учения близ границ Польши и Литвы

24.09 / Стыдливая инаугурация Лукашенко

19.08 / На форуме «Территория смыслов» впервые открылась смена «Служение Отечеству»

02.07 / В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

28.10 / КСУ опубликовал решение об отмене части положений антикоррупционных законов

02.10 / Ученые определили причину однообразия лишайников на Камчатке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска