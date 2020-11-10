Мнение: В Карабах будут введены российские миротворцы. Война закончится

10.11.2020, 6:30, Разное

Чтобы вам крепче спалось.

1. Скорее всего в ближайшие дни в Карабах будут введены российские миротворцы. Сообщают, что Баку и Ереван согласны. Про турецких миротворцев ничего не говорится. Есть сообщения, что в Ульяновске уже идет погрузка техники "на Карабах". Техника на аэродроме присутствует, как и большое кол-во военно-транспортных бортов.

2. В ближайшие часы Путин, Алиев и Пашинян сделают совместные заявления по этому поводу. Пашинян уже подтвердил, что подписал соглашение о конце войны.

Пока точных условий нет, но очевидно, что если это произойдет, для Армении они будут тяжелыми, хотя ей уже выбирать не приходится.

3. МИД РФ "позитивно" воспринял немедленное признание Азербайджаном своей вины и выразил надежду, что все виновные будут наказаны. В Азербайджане заявили, что уже заведено уголовное дело, а все виновные будут наказаны (тут мне вспомнился незабвенный Челик и пилоты турецких F-16). С учетом того, что войну сворачивают, каких-то серьезных последствий для Азербайджана ожидать в связи с гибелью Ми-24 не стоит.

Дорогие соотечественники, сестры и братья.

Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас.

Я подписал явление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения.

Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха.

Мы боролись до конца. И мы победим. Стоит Арцах.

Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!

Никол Пашинян.

В общем. завтра посмотрим, закончится ли война.

UPD: Появился текст договора об окончании войны.

Заявление Президента Азербайджанской Республики,

Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации

Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика

и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Президент НКР Араик Арутюнян заявил о том, что он тоже согласен с завершением войны.

PS. В целом, если этот текст валиден, можно говорить, что Азербайджан при поддержке Турции выиграл войну в Карабахе, добившись заявленных целей, кроме разве что полного занятия Карабаха. Шуша по документам остается за Азербайджаном. Со стороны Армении было большой ошибкой отказываться от Казанских соглашений, так как эти условия существенно хуже и для Карабаха и для нее самой.

PS2. Эпилогом этой войны, если она завершится, может стать смена власти в Ереване.

Армянам можно посочувствовать, в этой войне у них было не самое лучше политическое руководство, в отличие от войны начала 90х. Но это уже они сами должны разобраться у себя – каких лидеров они действительно хотят и какие цели ставят.

PS3.Относительно миротворцев стоит отметить, что они становятся главным гарантом существования Карабаха в дальнейшем, так как основные оборонительные рубежи НКР потеряла и при возобновлении войны, ее ликвидация не составит уже для Азербайджана таких трудностей, в особенности с тех позиций, которые фиксируются в договоре. Соответственно, любые разговоры о выводе российских войск из Армении ликвидируются, так как они будут означать для армян военно-политическое самоубийство в Карабахе. Это позволит РФ частично компенсировать неприятную реальность с Турцией, которая пролезла в привычную сферу влияния России. Даже если Эрдоган и не получит своих миротворцев в Карабахе, он получит прямой коридор через Нахичевань и Армению в Азербайджан, а сам Азербайджан будет куда как интенсивнее вращаться на орбите геополитических конструкций "Друга Реджепа", который умело разыграл фактор Пашиняна, для укрепления своего влияния в Закавказье. Россия в значительной степени была занята минимизацией ущерба от войны и предшествующих действий Пашиняна.