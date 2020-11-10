 

Байден объявил о создании совета по борьбе с коронавирусом

10.11.2020, 6:20, Новости дня

Переходный совет кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена создал специальную комиссию по борьбе с эпидемией коронавируса в стране. В нее вошла группа ведущих экспертов в области общественного здравоохранения, которые будут консультировать избранных президента Байдена и вице-президента США Камалу Харрис, говорится в сообщении совета.

“Борьба с пандемией коронавируса – одна из самых важных битв, с которой столкнется наша администрация. Меня будут информировать научные эксперты. Консультативный совет поможет сформировать мой подход к управлению вспышкой инфекции, обеспечению безопасности, эффективности справедливого и бесплатного распределения вакцины, а также к защите групп риска”, – сказал Байден.

Комиссию возглавят бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти, который ранее был главным санитарным врачом США, и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Помимо них, в комиссию вошло еще 10 экспертов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 ноября, в США зарегистрировали более 10 млн. заболевших. Умерло в США от COVID-19 уже 237,8 тыс. человек, а выздоровело почти 3,9 млн пациентов.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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