“Не все воспользовались полномочиями”: Мишустин разочарован ситуацией с коронавирусом в регионах

10.11.2020, 5:43, Разное

Ситуация с коронавирусом в России пока остается тяжелой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрия Песков 9 ноября. Представитель Кремля также отметил, что власти уделяют особое внимание субъектам страны, в которых наблюдается большая нагрузка на систему здравоохранения.

Позже Михаил Мишустин объяснил сложную ситуацию в некоторых регионах. По его словам, “не все губернаторы воспользовались полномочиями”. Они были должны ввести необходимые ограничения, но этого не сделали.

Премьер-министр подчеркнул: в регионах, руководители которых вовремя объявили о мерах по борьбе с распространением коронавируса, эпидобстановка находится под контролем. Он напомнил оперативным штабам, что необходимо анализировать происходящее в субъекте и на основе полученных данных принимать решения.

Напомним, полгода назад Владимир Путин дал губернаторам дополнительные права: они могут самостоятельно вводить некоторые ограничения, исходя из эпидобстановки в субъекте. Однако на прошлой неделе Мишустин, критикуя некоторых губернаторов, пояснил: главы регионов не имеют права закрывать границы. Это прерогатива Кремля.