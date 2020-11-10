Мнение: Смыслы новости. Дзюба и сексуальные практики россиян

10.11.2020, 4:30, Разное

Всю Россию в буквальном смысле всколыхнул небольшой видеоролик с участием футболиста сборной России по имени Артем Дзюба – причем сам ролик не имел ни малейшего отношения к футболу. Я как социальный психолог, давно и пристально изучающий особенности массовой психологии наших постсоветских людей, решил подойти к вопросу с чисто научной, познавательной точки зрения – а в чем дело, собственно? Что такого совершил футболист, недавний кумир миллионов, и за что его все так страстно осуждают? Что ПОРОЧАЩЕГО в самом факте мастурбации и почему она воспринимается как компромат?

Тем более, что случай со “сливом” такого рода материалов в Сеть уже не первый: я с ходу припомнил, как подобного же типа “компроматом” уже уничтожили одного достаточно известного российского политика – правда, это случилось достаточно давно, порядка 10 лет назад. в чем проблема с сексуальными практиками в России, почему они вызывают настолько нервную реакцию?

В общем-то, случившийся скандал дает довольно много пищи для размышлений о свойствах российского “общественного мнения”. В частности – не может не поражать, что масштаб осуждения Дзюбы оказался много выше, чем при любых прежних разоблачениях случаев применения допинга российскими спортсменами. За допинг у нас принято почему-то жалеть, а вот за куда более безобидное и никому не вредящее занятие – гневно осуждать. В чем же корень осуждения?

Мой ответ многим покажется неправильным и даже шокирующим – что ж, жду ваших версий в комментах.