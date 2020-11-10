Стало известно о подготовке соглашения РФ и Турции по Карабаху

10.11.2020, 4:25, Новости дня

Появились сведения о подготовке подписания спецсоглашения между главами Минобороны РФ и Турции о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«10 ноября ожидается подписание спецсоглашения между главами Минобороны РФ и Турции о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня. СМИ пишут, что такая договоренность о создании специальной наблюдательной миссии достигнута между [президентом РФ Владимиром] Путиным и [лидером Турции Тайипом] Эрдоганом. Таким образом, и представители Минобороны Турции будут осуществлять контроль над режимом прекращения огня [в зоне конфликта]», – говорится в сообщении Telegram-канала «Sputnik Азербайджан».

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят РФ и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжились.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.