Пашинян объяснил подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе

10.11.2020, 4:25, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

«Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана», – цитирует Пашиняна Telegram-канал «Sputnik Армения».

Премьер-министр Армении заметил, что многое может сказать, но будет молчать, «чтобы не ставить под угрозу жизни солдат, стоящих на постах». «Все, кто громит сейчас – бьет со спины солдата в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуши. Есть и такие люди, чьи намерения справедливые и искренние. Это родные погибших солдат и перед ними я встаю на колени», – сказал Пашинян.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят РФ и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжились.

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