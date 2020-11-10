Митингующие в Ереване вытащили из машины и избили спикера парламента

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10.11.2020, 4:25, Новости дня

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении избили в Ереване спикера парламента республики Арарата Мирзояна.

По словам очевидцев, у парламента Армении произошла стычка между недовольными решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе и охранниками спикера парламента республики Арарата Мирзояна. Сам чиновник в этот момент находился в машине, однако протестующие «вытащили всех из автомобиля», после чего председателя Национального Собрания Армении избили . Впоследствии охране удалось отбить Мирзояна у толпы и «спрятать» в автомобиль, информирует «Sputnik Армения».

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят РФ и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжились.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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