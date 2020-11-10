Мнение: В Ереване штурмуют здание правительства
10.11.2020, 4:20, Разное
Протестующие в Ереване штурмуют здание правительства Армении. Люди ворвались в здание и ищут Пашиняна.
Причины очевидны – несогласие с подписанными Пашиняном соглашениями https://colonelcassad.livejournal.com/6315254.html, которые фиксируют поражение Армении в войне за Карабах и достаточно тяжелые для Армении условия мира.
В целом, падение кабинета Пашиняна видится теперь вопросом времени. Никто не любит проигравших войну.
Утром до нации дойдет мысль о поражении и Армению ждут большие политические изменения.
По происходящему в Ереване буду кидать материалы в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)
Источник: Colonel Cassad
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