 

Мнение: В Ереване штурмуют здание правительства

10.11.2020, 4:20, Разное

Протестующие в Ереване штурмуют здание правительства Армении. Люди ворвались в здание и ищут Пашиняна.
Причины очевидны – несогласие с подписанными Пашиняном соглашениями https://colonelcassad.livejournal.com/6315254.html, которые фиксируют поражение Армении в войне за Карабах и достаточно тяжелые для Армении условия мира.

В целом, падение кабинета Пашиняна видится теперь вопросом времени. Никто не любит проигравших войну.
Утром до нации дойдет мысль о поражении и Армению ждут большие политические изменения.

По происходящему в Ереване буду кидать материалы в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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