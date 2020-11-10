Мнение: О главной ошибке про коронавирус, которую допускают врачи

10.11.2020, 4:15, Разное

Можно с бесконечным уважением относиться к тем, кто сейчас в «красных зонах» борется за жизни пациентов с CoVID-19. По всем признакам, вторая волна пандемии выходит более масштабной, чем первая. Как, собственно, и предсказывали эпидемиологи ещё весной.

Каждый день #статистика фиксирует рекорд за рекордом, число жертв растёт, а спасительная вакцина прибудет ещё не скоро, вопреки всем прорывам и успехам, так возбуждающим финансовые рынки.

Но есть один феномен.

Как усверждает ВОЗ, хотя заболеваемость CoVID-19 в мире растёт, летальность от него постепенно снижается. Многие медики предполагают, что у этой тенденции есть веская причина – «ослабление вируса». Мол, подчиняясь естественному отбору, он мутирует в сторону менее смертоносных форм.

Дескать, «у любого вируса нет цели убивать носителя. Его «мечта» — стать простым хроническим заболеванием и жить в человеческом организме дольше — желательно, вообще никак себя не проявляя. И SARS-CoV-2 идёт по этому же пути».

Было бы прекрасно, будь это так: тогда человечеству можно было бы просто потерпеть годик-другой. Но – нет. Мы видим всего лишь распространённый случай антропоморфизма: переноса человеческих сущностей на неживую природу.

Вирус – это всё же примитивный недоорганизм. С примитивно простой программой: проникнуть в клетку, захватить её ресурсы, реплицироваться, далее повторять и повторять. Вирусу всё равно, что дальше станет с поражённой клеткой. Ещё больше ему всё равно, что произойдёт с организмом, составной частью которого эта клетка является. Он просто следует программе.

Конечно, вирусы мутируют. РНК-вирусу, к которым относится и SARS-CoV-2, более устойчивы к мутациям, хотя генетики уже нашли их несколько сотен. Но пока нет достоверных данных, что процесс идёт именно в направлении меньшей летальности. Почти всегда – это просто случайные отклонения, ни на что принципиально не влияющие.

Более того, не сильно тут работает и естественный отбор. Каждое взаимодействие вируса с каждым новым организмом – это свой, особенный процесс. А его проникновение к тому или иному индивиду – вообще дело случая. Вполне может так произойти, что человек со слабым иммунитетом в силу случайных обстоятельств вообще не заболеет CoVID-19. То есть, даже нельзя на 100% утверждать, что #коронавирус убивает в первую очередь слабых: индивидуальные реакции организма по-прежнему непредсказуемы, а цитокиновый шторм встречается даже у детей.

Тогда почему же уменьшается летальность?

Объяснения вряд ли устроят здравомыслящих – тех, кто всё талдычат про не страшнее гриппа. Во-первых, работают маски, гигиена и социальное дистанцирование: даже небольшое снижение начальной инфицирующей дозы, хотя бы потому, что часть содержащих вирус микрокапель мокроты зацепились за волокна маски, даёт значительное уменьшение летальности. Во-вторых, изоляция стариков тоже работает, хотя у неё свои последствия. И, в-третьих, сейчас #медицина чуть лучше понимает, что CoVID-19 – это не просто ОРВИ, а системная инфекция комплексного поражающего действия. Отсюда и назначение антикоагулянтов/антиагрегантов больным, и применение кортикостероидов (кто бы их использовал при простых ОРЗ?), и пронпозиция при ИВЛ. Опять же, тот самый случай, когда небольшие усилия дают внушительный результат.

В общем, на мутацию надейся, а сам не плошай. Согласны?