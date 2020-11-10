 

Крушение вертолета Ми-24. Генпрокуратура Армении открыла уголовное производство

10.11.2020, 4:10, Новости дня

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту крушения российского вертолета Ми-24. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что предварительное следствие по делу ведет армянский Следственный комитет.

Уголовное производство возбуждено по пунктам 1, 6 и 13 ст. 104, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Армении (убийство и развязывание или ведение агрессивной войны). Они предусматривают до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 

На месте происшествия работают следователи и сотрудники правоохранительных органов Армении и России.

Сегодня вечером вблизи границы Армении и Азербайджана разбился российский вертолет. Он упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. Известно о двух погибших и одном раненом. В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит. 

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военными по ошибке. Ведомство принесло свои извинения и заявило о готовности выплатить компенсацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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