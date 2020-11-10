Мнение: Перебросит ли Россия в Нагорный Карабах десантников?

10.11.2020, 4:05, Разное

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу».

А сегодня стало известно, что на территории Армении, близ села Ерасх, которое находится неподалеку от армяно-азербайджанской границы, потерпел крушение российский вертолет Ми-24, который сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы. Погибли два члена экипажа, еще один получил травмы.

Азербайджан не стал отпираться и признал, что огонь на поражение открыли случайно. МИД Азербайджана уже принес извинения.

Не понимаю, зачем надо было сбивать российский вертолет? Это попахивает провокацией. Тем более сейчас, когда Азербайджан восстановил контроль над городом Шуша ? Неужели в Азербайджане есть силы, которым очень хочется втянуть Россию в карабахский конфликт. Или это была какая-то хитроумная операция спецслужб Армении?

Возможно, что был расчет, что после крушения вертолета Россия, руководствуясь пацанским принципом «наших бьют, перебросит в зону Нагорного Карабаха пару бригад ВДВ.

Или обстрел российского вертолета Ми-24 действительно был огнем на поражение, открытым случайно?

PS Текст заявления МИД Азербайджана:

По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации.

В этой связи необходимо подчеркнуть следующее:

– полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

– полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

– вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации.

На снимке: Ми-24, фотография отсюда