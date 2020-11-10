Мнение: Ковидобесы: мечты сбываются

10.11.2020, 2:20, Разное

Сообщают, что Байден в числе своих первоочередных мер на посту президента объявил “введение федерального масочного режима”. Какое счастье наступает у ковидобесов! Но я это только приветствую, да тут и возразить нечего, так должно быть всегда: за что проголосовали, то и получили.

Правда, 71 млн. американцев, отдавших свои голоса за Трампа, голосовали НЕ ЗА ЭТО. Что ж, им придется таскать на себе маски, подчиняясь “демократическому большинству”. Демократия – это вам не лобио кушать…