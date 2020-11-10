Пашинян объявил о подписании заявления о прекращении войны в Карабахе

10.11.2020, 2:15, Новости дня

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и РФ Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

«Уважаемые граждане, братья и сестры, лично для меня и для всех нас принял крайне тяжелое решение. Вместе с президентами РФ и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 1.00 (00.00 мск)», – написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер Армении отметил, что это решение он принял в результате глубокого анализа военной ситуации и оценок людей, наилучшим образом владеющих информацией о ситуации, а также основываясь на том, что в сложившейся обстановке это, возможно, самое лучшее решение.

«Это не победа, но нет поражения, пока сам не считаешь себя побежденным. Мы никогда не признаем себя побежденными, и это должно стать началом нашего национального единения и возрождения. Склоняю колени перед всеми нашими погибшими. Склоняю голову перед всеми военными, офицерами, генералами, добровольцами, которые своей жизнью защитили и защищают родину. Они своей самоотверженностью спасли арцахских армян. Мы боролись до конца и мы победим. Арцах стоит. Да здравствует Армения, да здравствует Арцах», – написал Пашинян.

Напомним, в понедельник официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что РФ планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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