Мнение: Бои за Шушу. 09.11.2020

10.11.2020, 2:10, Разное

Несмотря на заявления сторон о контроле над городом, внятного подтверждения контроля над Шушой на середину дня 9 ноября никто пока предъявить не смог. Есть большое число фейковых фото и видео, либо постановочных, либо снятых в других местах, которые пытаются выдать за Шушу.

Бои в районе Шуши продолжались всю ночь и утро, но переможных фото и видео пока что никто не спешит набрасывать. Anna News также подтверждает продолжение боев за Шушу. Пока что повторяется история с Гадрутом, который "взяли" в интернете раньше, чем на практике. В данном случае слишком много тумана войны.

Выглядит скорее так, что азербайджанцы резанули дорогу к северу от Шуши, а армяне не смогли их сбить (поэтому перестали поступать кадры с северной дороге, по которой в Шушу поступали подкрепления и на которой снимали свои репортажи военкоры Anna News), при этом в самой Шуше еще сидят отрезанные армяне (плюс, вероятно, часть города занята азербайджанской пехотой – какая именно, непонятно), что и дает повод сторонам заявлять контроль над Шушей. Тем не менее, то что Азербайджан смог сдвинуть бои в саму Шушу и укрепить контроль над дорожной сетью вокруг нее, обещает армянам серьезные проблемы уже в самом ближайшем будущем.

Полагаю, в ближайшие пару дней ситуация тут прояснится. Либо армяне смогут восстановить контроль над северной дорогой, либо азербайджанцы дожмут



Ночная Шуша.



Армянская пехота в лесах под Шушей.

Уничтожение армянского танка на дороге Лачин-Шуша.

Армянская батарея под Шушой.

Также сообщается о серьезных боях к югу и юго-востоку от Мартуни. Обе стороны заявляют большие потери друг у друга.

Кроме того, армяне заявляют, что сбили за сутки до 8 БПЛА (включая вчерашний "Байрактар"). Сегодня погода в Карабахе улучшилась, так что Азербайджан по идее. должен более активно применять ударные дроны и "Харопы".