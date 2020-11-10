Суд в Херсоне арестовал подозреваемого в госизмене экс-сотрудника МВД Украины из Крыма

10.11.2020, 2:00, Новости дня

Херсонский городской суд арестовал подозреваемого в госизмене Николая Федоряна, которого накануне задержали при пересечении админграницы с оккупированным Россией Крымом. Об этом 9 ноября сообщает “Крым.Реалии”.

По информации издания, Федорян будет находиться под стражей до 5 января 2021 года. Ему назначен залог в сумме 1 537 900 грн.

“Вину свою не признаю. Не изменял Украине. Я 10 раз пересекал границу Крыма и Украины… Если бы я чувствовал, что совершил что-то противоправное против Украины, то сидел бы там и молчал”, – заявил Федорян.

Он также считает, что все доказательства добыты “незаконным путем”, а присутствие журналистов на заседании “говорит о том, что это чисто политическое дело”.

Федорян утверждает, что с 7 ноября пил только воду и объявил голодовку. Решение суда он отказался комментировать, говорится в сообщении.

7 ноября при пересечении админграницы с оккупированным Россией Крымом на КПВВ “Каланчак” по подозрению в государственной измене был задержан мужчина. По данным прокуратуры Крыма, он систематически оказывал помощь оккупационным властям полуострова во время проведения незаконных обысков и задержаний граждан в делах “Хизб ут-Тахрир”.

27 марта 2019 года, по данным прокуратуры АР Крым, подозреваемый предоставил транспорт оккупантам для проведения в Симферополе 25 незаконных обысков в домах крымских татар. В результате обысков были задержаны 23 человека.

Подозреваемый задержан, Херсонский городской суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения. Фигурант подозревается в совершении государственной измены путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 У головного кодекса Украины).

По информации “Украинской правды”, подозреваемый – Николай Федорян, проходивший службу на руководящих должностях в органах МВД Украины. В 2011 году уволился в запас с должности заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.