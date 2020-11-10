Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть постановление о локдауне в Украине

10.11.2020, 2:00, Новости дня

В течение следующей пленарной недели Верховная Рада Украины может рассмотреть проект постановления относительно “своевременного информирования и принятия правительством необходимых мер” в случае введения локдауна. Об этом 9 ноября заявил спикер Рады Дмитрий Разумков на телеканале ICTV в эфире программы “Свобода слова”.

“Я думаю, что коллеги не будут возражать по этому постановлению. Я уверен, мы сможем обсудить его на согласительном совете в следующий понедельник и рассмотреть его на следующей пленарной неделе”, – заявил Разумков.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной “желтой” или “зеленой” зоны, в “красной” оказались 13 областных центров.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал, что в Украине планируют ввести “карантин выходного дня”, который предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если “карантин выходного дня” введут, это даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает министр.

В Украине за прошлые сутки подтвердили 8687 случаев COVID-19. С начала пандемии заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.