Владимир Зеленский заразился коронавирусом

10.11.2020, 0:55, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в своем фейсбуке.

«В мире нет счастливых людей, для которых COVID-19 не представляет угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, и желаю всем 36,6!», — написал он.

Президент отметил, что пока чувствует себя хорошо. Он продолжит работать дистанционно. В начале лета коронавирусом заболела супруга Зеленского Елена. Первая леди Украины вовремя отправилась на самоизоляцию: ее мужу и детям тогда удалось не заразиться.

Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Польши Анджей Дуда, Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин.

На сегодняшний день на Украине зафиксировано более 469 тысяч случаев COVID-19, более 8,5 тысячи человек скончались в результате заражения. Президент Украины поддержал предложение минздрава ввести в стране «карантин выходного дня». Предполагается, что в ближайшее время в субботу и воскресенье разрешено будет работать только продовольственным магазинам, автозаправкам, ветеринарным клиникам и аптекам.