 

Компания Monarch анонсировала старт продаж автомобилей

10.11.2020, 0:50, Новости дня

Отечественная компания Monarch официально сообщила о завершении выпуска собственного электрокара.

Данный автомобиль в ближайшее время будет готов к серийному выпуску и прохождению этапа сертификации. Вместе с тем размеры электрокара схожи с премиальным лимузином Mercedes-Benz S-Class. Покупателям будут предложены две модификации S200 и S400, отличающиеся мощностью 272 и 544 л.с. соответственно. На полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 400 километров без подзарядки.

Уже завтра планируется начать прием предварительных заказов на российский электрокар, который в базовой версии оценивается в 58 тысяч долларов. Пока производитель не раскрывает все достоинства нового российского электрокара Monarch.



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